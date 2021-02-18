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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele: 5 tutuklama

18.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 14 şahıstan 5’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki hafta içerisinde bir çok çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 14 şüpheli yakalandı, 5’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Ayrıca ekiplerin çalışmasında 551 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda kubar esrar, toz esrar, eroin, sentetik ecza,uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiği bildirildi.Öteyandan kullanıcı olduğu belirlenen 46 şahsı da yakalayan polis hepsine “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli İşlem yaptı.

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadelede kapsamında yaptığı çalışmada gözaltına alınan 14 şahıstan 5’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki hafta içerisinde bir çok çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 14 şüpheli yakalandı, 5’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Ayrıca ekiplerin çalışmasında 551 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda kubar esrar, toz esrar, eroin, sentetik ecza,uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiği bildirildi.
Öteyandan kullanıcı olduğu belirlenen 46 şahsı da yakalayan polis hepsine “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli İşlem yaptı.

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