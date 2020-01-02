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  4. Elazığ’da uyuşturucu operasyonları

Elazığ’da uyuşturucu operasyonları

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, 20 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı, 20 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Bingöl yolu üzerinde şüpheli bir araç durdurulup arama yapıldı. Dedektör köpeği Nina’nın tepki verdiği aracın yerde 240 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü O.C. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son bir haftada ekiplerin yaptığı operasyonlarda 20 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı, 329 gram kubar ve toz esrar, bir miktar metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 25 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

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