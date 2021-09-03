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Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı

03.09.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 7 gram metamfetamin, 4 gram eroin, hassas terazi, bir miktar para, ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ele geçirildi.

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