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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adres tespit edildi.Tespit edilen adrese polis operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler C.A. ve C.G. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 667 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Her iki şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece , “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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