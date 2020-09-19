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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:4 gözaltı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu taciri 4 şüpheli yakalandı, yarım kilogram kubar esrar ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:4 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu taciri 4 şüpheli yakalandı, yarım kilogram kubar esrar ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Harput Mahallesi ile Kovancılar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracından yarım kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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