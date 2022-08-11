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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 68 kök Hint keneviri ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, 2 şüpheli yakalandı, ele geçirilen Hint keneviri ve esrar imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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esrar Elazığ Baskil jandarma

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