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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

27.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex"in yardımıyla arama yapan ekipler, 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Elazığ uyuşturucu dedektör

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