Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi ve bulundukları araçları takibe aldı.
Palu ilçesinin Kayahisar köyü mevkisinde şüphelilerin bulundukları araçları durduran ekipler, yapılan aramada plakasız motosiklette 600 gram, diğer iki şüphelinin bulunduğu araçta ise 1 kilo 700 gram olmak üzere toplam 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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