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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA AA
28.02.2024 12:36
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 4 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ uyuşturucu

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