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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi yakalandı, aramalarda 1 kilo 700 gram esrar, 9 uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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