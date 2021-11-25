Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 91 gram eroin, 612 gram metamfetamin, 422 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

