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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

15.12.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüpheli görülen 2 otomobili durdurmak istedi.

Sürücülerinin "dur" ihtarına uymadığı her iki araç, ekipler tarafından takip sonucu durduruldu.

Takip esnasında araçlardan iki poşet atıldığını fark eden ekipler, poşetlerde yaptıkları incelemede 3 kilo 731 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olaya ilişkin aralarında sürücülerin de bulunduğu şüpheliler E.A. (21), B.O. (22) ve M.D. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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