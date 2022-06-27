Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurulan bazı araçlarda ve araçlardaki kişilerin üst aramasında 977 gram kubar esrar ve 2,8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce S.Ç. (30), M.B.Ö. (25), U.S. (31) ve Y.Ç. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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