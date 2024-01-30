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Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

İHA İHA
30.01.2024 09:51 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 kilo 286 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli de tutuklandı.

Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün yapılan çalışmada, komşu illerden Elazığ’a gelen yolcu otobüsünde bir şüpheli şahsın bagaj araması yapıldı. Aramada, 1 kilo 286 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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