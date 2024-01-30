Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün yapılan çalışmada, komşu illerden Elazığ’a gelen yolcu otobüsünde bir şüpheli şahsın bagaj araması yapıldı. Aramada, 1 kilo 286 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

