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Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 10.09.2020 03:35 | Son Güncelleme

Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evde eşiyle kavga ettikten sonra beline sardığı düzenekle üzerinde bomba olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişi, ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 3 çocuk babası M.A, henüz bilinmeyen nedenle eşi H.A. ile tartıştı.

Çıkan kavgada eşine şiddet uygulayan M.A, daha sonra kablolardan oluşturduğu bir düzeneği bantla beline sararak "üzerimde bomba var" diye bağırıp eşini tehdit etti.

Korkarak komşulardan yardım isteyen H.A'nın çığlıklarını duyan apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin geldiğini fark eden M.A, beline sardığı düzenekle evin arka balkonundan atlayarak kaçtı.

Bölgeye aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Bomba arama ve narkotik köpeğiyle evde arama yapan ekipler, el yapımı ses bombası olduğu düşünülen bir materyal ile kullanılmamış polis ve asker üniforması ve polis üniforması yapımında kullanılan kumaş ele geçirdi.

Bu arada ekipler, olay yeri yakınlarında gezinen ve kaçan M.A. ile bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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