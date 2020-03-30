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Elazığ’da Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 30.03.2020 23:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof.

Elazığ’da Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ’dan da destekler geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’da 1 maaşıyla destek verdi.
Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına’ bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına’ bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum”diyerek desteğini verdi.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.
Öteyandan kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

Elazığ’da Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı

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