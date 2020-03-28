Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 5 bin kişiye hizmet etti

Elazığ Valiliği koordinesinde bir çok kurumun katılımıyla oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 5 bin kişiye talepleri doğrultusunda hizmet verdi.

Çin’de ortaya çıkıp dünya da salgına dönüşen korona virüsü nedeniyle ülke genelinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde hizmet vermeye başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personellerle görev yapıyor. Aralarında polis, jandarma, zabıta, AFAD, İHH,Kızılay ve bir çok kurumdan personelin yer aldığı grup sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara talepleri doğrultusunda hizmet veriyor.

Kısıtlama kararının alındığı günden bugüne kadar kent merkezinde 4 bin, ilçelerde ise bin kişinin taleplerini yerine getiren ekipler, alış verişten, maaş çekmeye kadar bir çok görevi yerine getirdiği bildirildi. Ekiplerin ayrıca ihtiyaç sahibi olan aileler için hazırlanan çok sayıda yardım paketini adreslere ulaştırdığı aktarıldı.

