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Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 84 bin 423 aileye ulaştı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu şuana kadar 84 bin 423 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdi.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 84 bin 423 aileye ulaştı

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu şuana kadar 84 bin 423 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 84 bin 942 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 84 bin 423’ünün karşılandığı belirtildi.

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 84 bin 423 aileye ulaştı

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