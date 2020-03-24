Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu ilçelerde de görevde

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’ın ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışma yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çin’de başlayıp dünyaya saran ve Türkiye’de de bin 500’ü geçen vaka sayısı nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle başlayan 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı da ülke genelinde uygulanıyor. Elazığ’ın merkezi ve ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmamaları gerekenlere hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi alış verişlerini de yapıyor.

Kovancılar ilçesinde polis, sürekli uyarı yaparken yaşlıların da alış verişini yapıp evine bırakıyor. Ağın ilçesinde de oluşturulan ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de çalışma yürütüyor. Evden çıkmamaları gereken yaşlılar ile hastalığı bulunanlara hazırlanan ihtiyaç paketleri kapı kapı gezilerek ulaştırılıyor.

Öteyandan, kaymakamların koordinesinde diğer ilçelerde de benzer çalışmaların aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

