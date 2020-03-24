YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu ilçelerde de görevde

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu ilçelerde de görevde

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’ın ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışma yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.Çin’de başlayıp dünyaya saran ve Türkiye’de de bin 500’ü geçen vaka sayısı nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’ın ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışma yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çin’de başlayıp dünyaya saran ve Türkiye’de de bin 500’ü geçen vaka sayısı nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle başlayan 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı da ülke genelinde uygulanıyor. Elazığ’ın merkezi ve ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmamaları gerekenlere hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi alış verişlerini de yapıyor.
Kovancılar ilçesinde polis, sürekli uyarı yaparken yaşlıların da alış verişini yapıp evine bırakıyor. Ağın ilçesinde de oluşturulan ekipler, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de çalışma yürütüyor. Evden çıkmamaları gereken yaşlılar ile hastalığı bulunanlara hazırlanan ihtiyaç paketleri kapı kapı gezilerek ulaştırılıyor.
Öteyandan, kaymakamların koordinesinde diğer ilçelerde de benzer çalışmaların aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Bankaya sahte para verirken yakalandı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:34
İkindi
16:02
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Elazığ Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Albayrak Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.