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Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

01.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1,5 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle yaban keçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Karakoçan, Keban, Baskil ve Sivrice ilçelerinde karla kaplı alanlarda 1,5 ton yem dağıtıldı.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına kış mevsimi boyunca yem bırakılacağı belirtildi.

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