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Elazığ’da yaban hayvanları için su göletleri oluşturuldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerdeki göletlerin temizliği yapılırken, 2 adet ise küçük gölet oluşturulduğu bildirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş makinesi desteğiyle yaban hayvanlarının doğada su bulmalarına yardımcı olmak için çalışma yapıldı.

Elazığ’da yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerdeki göletlerin temizliği yapılırken, 2 adet ise küçük gölet oluşturulduğu bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş makinesi desteğiyle yaban hayvanlarının doğada su bulmalarına yardımcı olmak için çalışma yapıldı. Oluşturulan ekipler ilk önce belirli bölgelerde bulunan göletlerin çevresini temizleyerek yaban hayvanların rahatlıkla ulaşmasını sağladı. Ardından ekipler tarafından 2 farklı noktaya basit göletler yapılarak hayvanlar için su noktası oluşturuldu.
Zaman zaman benzer çalışmaların bölge genelinde devam edeceği aktarıldı.

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