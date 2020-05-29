Elazığ’da yaban keçisi, şehir hastanesinin bahçesinde görüntülendi

Elazığ’da bir yaban keçisi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bahçesine kadar girdi, bunu görenler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Elazığ’da ilk defa bir yaban keçisi şehre kadar indi. Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde görülen yavru bir dağ keçisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin bahçesine girdi. Hastanenin bahçesinde sağa sola koşuşturan yaban keçisini görenler , o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Çekilen görüntüde, tek başına nereden geldiği bilinmeyen yavru bir keçinin bir süre hastane içinde koşturup, zıpladığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

