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Elazığ'da yağışlar arpa ve buğdayda üretimi artırdı

23.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç: - "Geçen yıl arpa ve buğdayda dekara verimlerimiz 250 kilogram civarındaydı ama bu yıl inşallah 350 kilogram ve üzerinde bir verim söz konusu" - Arpa ve buğday üreticisi Esat Tolu: - "Hasat sezonu çok iyi gidiyor, mahsul fena değil, geçen yıla göre hasatta çok daha iyiyiz"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da hasadı devam eden arpa ve buğdayda rekoltenin 400 bin ton civarında olması bekleniyor.

Bu yıl etkili olan yağışların kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda ekimi yapılan arpa ve buğdayda verimi artırması üreticinin yüzünü güldürdü.

Bereketli bir hasat dönemi geçiren üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarındaki memnuniyetle birlikte kazançlı bir sezon geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hasadı devam eden arpa ve buğdayda bu yıl dekara verimde yüzde 40'lık artışla yarısı buğday olmak üzere 400 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

- "Dekarda 350 kilogram ve üzerinde bir verim söz konusu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, bereketli tarım arazilerine sahip kentte geçen yıl kuraklığa rağmen 128 bin ton arpa ve 132 bin ton buğday rekoltesi elde edildiğini söyledi.

Kentin, arpada Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 1,5'uğunu, buğdayda ise yüzde 0,85'ini karşıladığını ifade eden Kılıç, bu yıl bol yağışlar sayesinde bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini aktardı.

Kılıç, şöyle konuştu:

"İlimizdeki arpa ve buğday ekiliş alanları birbirine denk bir dağılım gösteriyor. Geçen yıl arpa ve buğdayda dekara verimlerimiz 250 kilogram civarındaydı ama bu yıl inşallah 350 kilogram ve üzerinde bir verim söz konusu. Bu şekilde devam ederse hasat sezonu sonunda 400 bin tona yakın bir arpa ve buğday üretimi bekliyoruz. İlimizdeki tarım arazilerimizin parçalı olması ve kayıt altına alınmamış olan tarım arazilerinin varlığını da dikkate alarak söylediğim bir rakam. 2022 yılında ülkemizin arpa ve buğday ihtiyacını karşılayabileceğimizi ümit ediyoruz. En azından ilimizdeki 596 bin insanımız için gıda güvenliği ve gıda arzı bakımından ekmeğini üretebilen, ekmeği yetebilen bir il olacağız."

- "Eken ve üreten kesimi kırsalda tutmamız gerekiyor"

Kılıç, 2020 yılından itibaren etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde gıda tedarik zincirinin bozulması ve buna bağlı olarak gıda üretimindeki azalmanın tarımsal üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Salgın sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Bakanlığın üreticiyi tarımsal üretime teşvik etmesiyle son 2 yıldır kentte ekili tarım arazilerinde bir artış gözlemlediklerini vurgulayan Kılıç, "Tabii gıda talebindeki artışla birlikte vatandaşımız bu üretime devam etmek zorunda. Bizlerin eken ve üreten kesimi kırsalda tutmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek içinde özellikle kırsalda yaşayan üreticimize hayat şartlarını geliştirecek destekler her zaman Bakanlığımız tarafından sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Arpa ve buğday fiyatının yüksek oluşu üreticiye avantaj sağladı"

Gözebaşı köyünden üretici Esat Tolu da bu yıl mevsim şartlarının ve yağışların arpa ve buğdayın gelişimine çok olumlu yansıdığını dile getirdi.

Buna bağlı olarak geçen sene 250 kilogram olan dekara verimin bu yıl 350 kilograma çıktığını aktaran Tolu, "Hasat sezonu çok iyi gidiyor, mahsul fena değil, geçen yıla göre hasatta çok daha iyiyiz. Ayrıca, arpa ve buğday fiyatının yüksek oluşu üreticiye avantaj sağladı." dedi.

Tolu, Uluova'da yer alan tarım arazilerinde daha çok susuz tarım yaptıklarını, bölgede sulu tarım için gerekli alt yapının tamamlanması halinde üretimde verimin daha da artacağını aktardı.

Üretici Selim Yılmaz da bu yıl verimli bir sezon geçirmelerinin yanı sıra açıklanan arpa ve buğday fiyatlarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Bu yıl arazisinin tamamına arpa ektiğini anlatan Yılmaz, "Geçen yıl tarlalarımız dönüme 100-150 kilogram verirken bu yıl yağışların etkisiyle 300-350 kilogram vermektedir." diye konuştu.

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