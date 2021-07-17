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Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli

17.07.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri yaralı halde buldukları tilkinin tedavi edilmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağın ilçesinde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı halde bir tilki gördü.

Ekipler, tilkiyi su ve yiyecek verdikten sonra tedavi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Tilki, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

Elazığ'da yaralı tilkiye jandarmadan şefkat eli

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