YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Korana virüsü tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 4 dernek ile 3 kahvehaneye toplam 8 bin 260 TL para cezası kesildi.Ekiplerin ayrıca sürekli sokağa çıkan 65 yaş üstü 6 şahsa da idari para cezası uyguladığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre denetleme ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Korana virüsü tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 4 dernek ile 3 kahvehaneye toplam 8 bin 260 TL para cezası kesildi.Ekiplerin ayrıca sürekli sokağa çıkan 65 yaş üstü 6 şahsa da idari para cezası uyguladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre denetleme ve uygulamalar gerçekleştiriyor. Son bir hafta içerisinde polisin yaptığı denetimlerde 4 dernek ile 1 kahvehaneye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmünce, 2 kahvehaneye de 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu hükmünce toplam 8 bin 260 TL idari para cezası kesildi.
Özellikle 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmaması için de yoğun çalışma yapan polis, bir çok vatandaşı uyarıp evine gönderdi. Ancak polisin uyarısına rağmen evine gitmemekte ısrar ettiği öğrenilen 6 şahsa ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Elazığ Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:34
İkindi
16:03
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Elazığ Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.