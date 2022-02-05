Elazığ'da yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde önceki gün, evine giderken kaldırımdaki 2 metre derinliğinde çukura düşen S.D. yaralandı.

S.D, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



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