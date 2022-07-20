YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

Elazığ'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

20.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylada kullandığı ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemtepe köyü Rem Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan ailesiyle yaşayan Zülfiye Ersöz (61), rahatsızlığından dolayı tedavi amaçlı yanlış bir ilacı kullanınca vücudunda alerjik reaksiyon meydana geldi.

Vücudunda oluşan şişlikler nedeniyle acil müdahale gereken kadın, yayla yolunun ambulans için uygun olmamasından dolayı kara yolu ile hastaneye ulaştırılamayınca yakınları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine hastaya yardım için seferber olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 personel ile 1 doktor ve 1 hemşire, helikopterle bölgeye sevk edildi.

Yaşlı kadın yaylada yapılan ilk müdahalenin ardından, helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Ekonomi Masası heyeti, STK temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluştuCHP Ekonomi Masası heyeti, STK temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluştu
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararıFETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları Kayseri'de sürüyorAnkaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları Kayseri'de sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ jandarma yardım yaşlı kadın

Elazığ Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
19:52
Yatsı
21:28
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.