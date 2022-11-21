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Elazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

21.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 11 yazlık evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyü Yeşilyurt mezrasında 11 yazlık evin kapı, pencere ve duvarlarını kırarak televizyon, beylik tabancası, kalorifer peteği, bakır kazan, çamaşır makinesi gibi eşyaları çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, yol güzergahındaki Mobese ve güvenlik kameraları görüntülerinden olayın şüphelilerinin R.Y, M.E. ve A.Y. olduğunu tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, köyden çalınan malzemeler ile çalıntı olduğu tespit edilen su sayaçları, motosiklet, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 2 ton 200 kilogram kara yolu çizgi boyası, 475 kilogram fosfor cam küreci ve inşaat iskelesi demiri ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait hurda deposunda bulunan 2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu.

Gözebaşı köyünde oturan Celal Altıntaş, İstanbul'da yaşadığını, köydeki yazlıklarına hırsız girdiğini öğrendiğinde apar topar Elazığ'a geldiğini belirtti.

Hırsızların kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri evlerden değerli buldukları tüm eşyaları çaldıklarını ifade eden Altınaş, "Benim eve pencereden girmişler. 2 büyük bakır kazan, televizyon, evde bazı eşyaları götürmüşler. Jandarmamız aradan 48 saat geçmeden hırsızları yakaladı. Çok memnun olduk. Devletimiz sağ olsun." dedi.

Abdullah Kaya ise kapı kilitlerini kırarak evine ve deposuna giren hırsızların maddi değeri olan eşyalarını çaldıklarını aktararak, "Burada yaklaşık 11 ev, iki gün önce soyuldu. Jandarmaya teşekkür ederim. Hırsızları kısa sürede yakaladı. Jandarma ekipleri elinden gelen her şeyi yaptı." diye konuştu.

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Elazığ hırsızlık

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