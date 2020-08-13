Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik İl Pandemi Kurulunca yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan kurul, Kovid­-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tedbirler aldı.

Bu çerçevede, maske takma, toplu alanlar ve mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılarak, alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösterenler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınıp evlerine teslim edilmesi, izolasyon süreçlerinin evde izlenmesi, Salgın Denetim Merkezinin ivedilikle kurularak faaliyetlerine başlamasına karar verildi.

Diyarbakır'da artan vakalar nedeniyle Hazar Gölü ve çevresine giriş ve çıkışların kısıtlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının da karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: