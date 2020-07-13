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Elazığ’da yeni okulların yapımına başlandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da depremde ağır hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen okullardan birinin temeli atılırken, bir diğerinin de yüzde 50 oranında tamamlandığı belirtildi.24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde ağır hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen okullardan bazılarının yerine, yenilerinin yapımı için start verildiği bildirildi.

Elazığ’da depremde ağır hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen okullardan birinin temeli atılırken, bir diğerinin de yüzde 50 oranında tamamlandığı belirtildi.
24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde ağır hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen okullardan bazılarının yerine, yenilerinin yapımı için start verildiği bildirildi. Bu kapsamda merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli okulun temeli bugün atıldı. Yine yapımına başlanan bir diğer 5 derslikli Anaokulunun yüzde 50’lik kısmı tamamlandığı aktarıldı. Ayrıca Sivrice ilçesinde bulunan okulların bakım ve onarımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği kaydedildi. Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulundaki güçlendirme çalışmaları da biterken diğer okullarla ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Depremde ağır hasar gören okul binalarının yıkıldığını ve orta hasarlı binaların da deprem tahkiklerinin yapılarak sonuçlarının beklendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Çıkacak olan raporlara göre güçlendirme ihtiyacı olan okullar, güçlendirilecek. Yıkılması gereken okullar da yıkılacak. Bugüne kadar 11 hayırsever ile 162 derslikli 8 okul binası, çok amaçlı salon ve bir okul binasına maddi bağış için protokol imzalandı. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak protokol imzaladığımız tüm okulların zemin etüdü ve projelendirme işlemleri tamamlandı. Hayırseverimizin hangi alanda hangi okulları yapacakları belirlenmiş, bu konuda hayırseverler bilgilendirilmiştir. Okul yapılacak olan alanlardaki tüm resmi işler müdürlüğümüz tarafından bitirilerek bu alanlar yer teslimine hazır hale getirilmiştir. Şu an için işlemi tamamlanmamış hiçbir okul arsamız yoktur. Hayırseverlerimizin ilimize gelip yer tesliminden sonra inşaatlara başlamaları için gerekli tüm görüşmelerimiz yapılmıştır” dedi.
Hayırseverlerin dışında TOKİ ile 176 derslikli 11 okul binası ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapımı için protokol yaptıklarını aktaran Gürtürk, “TOKİ’nin yapacağı okulların da tüm işlemleri tamamlanarak yer teslimi aşamasına gelinmiştir. İnşallah TOKİ’de en kısa süre içerisinde bu okullarımızın yapımına başlayacaktır. Hayırseverler ve TOKİ’nin yapacağı projelerin haricinde İl Yapım Programında yani İl Özel İdaresi Bütçesinden 114 derslikli 7 okul daha ilimize kazandırılacaktır” diye konuştu.

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