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Elazığ’da yılın ilk bebeklerine Hamza ve Batuhan Eymen ismi verildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.01.2021 01:34 | Son Güncelleme

Elazığ’da yeni yılın ilk bebekleri Hamza ve Batuhan Eymen dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı.2021 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Elazığ’da yeni yılın ilk bebekleri Hamza ve Batuhan Eymen dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı.
2021 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Gökhan ve Elmas Çetin çiftinin 2’inci erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Hamza ismi verildi. Hamza normal doğum ile 3 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Yine hastanede Birgül ve Mahmut Aslan çiftinin ilk çocukları olarak 3 kilogram dünyaya gelen bebeğe ise Batuhan Eymen ismi konuldu.
Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.

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