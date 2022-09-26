YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsünde 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste dedektör köpek "Nina" ile yapılan aramada, bagajdaki bir çantada iki parça halinde 3 kilo 650 gram kubar esrar bulundu, M.K. (26) ve M.Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kentte bir adrese operasyon düzenleyen ekipler dedektör köpek ile yaptıkları aramada, 206,5 gram kubar esrar ele geçirdi, C.Y. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıGÜNCELELME - Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldüİzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu

Elazığ Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:20
İkindi
15:43
Akşam
18:22
Yatsı
19:39
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada olay yarattı! Görenler gözlerine inanamadı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.