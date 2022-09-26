Elazığ'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsünde 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste dedektör köpek "Nina" ile yapılan aramada, bagajdaki bir çantada iki parça halinde 3 kilo 650 gram kubar esrar bulundu, M.K. (26) ve M.Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kentte bir adrese operasyon düzenleyen ekipler dedektör köpek ile yaptıkları aramada, 206,5 gram kubar esrar ele geçirdi, C.Y. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



