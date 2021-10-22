YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

22.10.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nazım Çetin idaresindeki 23 FN 021 plakalı otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Elazığ'da 15. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali yapıldıElazığ'da 15. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:13
İkindi
15:14
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Doğan Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Şark Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Sara Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.