Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nazım Çetin idaresindeki 23 FN 021 plakalı otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz