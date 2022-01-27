Elazığ'da yolda mahsur kalan araçlardaki 31 kişi kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 31 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kayaönü köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 29 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçiren 29 kişiyi kurtararak güvenli bir yere götürdü.

Ekipler, yakın bir bölgede yine araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişiyi daha kurtardı.

Yolda kalan araçlar jandarma ekiplerince lastiklerine zincir takılarak ya da halatla çekilerek sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan Bingöl'e hasta götüren 112 Acil Sağlık ekipleri, Karakoçan Kığı Karayolu Çıtak köyü mevkisinde yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kar nedeniyle yolda kalan ambulansı kurtararak hastaneye ulaşmasını sağladı.

