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Elazığ’da zabıta ekiplerinden, yaşlılara özel hizmet

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da evden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri de karşılayarak Vefa Sosyal Destek Grubuna destek veriyor.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Elazığ’da evden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri de karşılayarak Vefa Sosyal Destek Grubuna destek veriyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu sahada çalışmalarını sürdürürken, Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri de destek veriyor. Korona virüs nedeniyle evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerine giden ekipler, vatandaşların taleplerini alarak alış verişlerini yapıyor. Market alış verişlerini ve ilaçlarını eczanelerden alan ekipler, kısa sürede aileler teslim ederek fedakar bir çalışma yürütüyor.
Ülke olarak içinden geçilen bu zorlu dönemde millet olarak daha çok kenetlenilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu süreçte evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gereken desteği sağlamak hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Onlardan tek isteğimiz güzel yarınlara ulaşıncaya kadar evlerinde kalmaları. Biz Elazığ Belediyesi olarak her türlü ihtiyaçları için 7/24 emirlerindeyiz. Yaşlılarımız, büyüklerimiz her zaman baş tacımızdır. Onların tecrübe ve dualarıyla güçlüyüz. Biliyoruz ki onların dualarıyla biz çok kısa sürede bu zor süreci geride bırakacağız” dedi.

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Sarıçiçek Eczanesi
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