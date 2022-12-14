Elazığ’da ‘Zincir Operasyonu’: Litrelerce sahte içki ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde artan alkollü içki talepleri nedeniyle kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilmesi ve suç unsuru alkollü içkilere el konulması amacıyla kentte belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.A. (62), B.A. (59), H.Ö. (56) ve M.S.’nin ikamet, iş yeri ve bağ evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet 750 ml cam şişelenmiş şarap, 56 adet alkol yapımında kullanılan kit, 21 adet boş bandrollü cam votka şişesi, 1 adet 750 ml üretilmiş cam şişede votka, 3 adet 5 litrelik viski, 4 adet etil alkol şişesi (16 litre), 3 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 4 adet 5 litrelik saf etil alkol, 650 litre büyük bidonlarda şarap, 22 adet 5 litrelik şişede şarap ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı verilen 3 şahıs gözaltına alınırken zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 15 Aralıkta adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

