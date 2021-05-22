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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı

22.05.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya yönetimindeki 23 M 0270 plakalı minibüs, İlyas Avar idaresindeki 01 AED 764 plakalı otomobil ile Muhammet Talu'nun kullandığı 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, minibüsün takla attığı görülüyor.

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