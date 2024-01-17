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Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA AA
17.01.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ö.F. yönetimindeki 23 ABR 935 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptıktan sonra ışıkta bekleyen H.A idaresindeki 23 AED 521 plakalı hafif ticari araca, daha sonra A.A'nın kullandığı 23 AEE 529 plakalı cipe çarptı.

A.K'nin kullandığı 23 DB 758 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ö.F. ve yaya S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

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