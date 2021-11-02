Elazığ'daki 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı, silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya ilişkin gözaltına zanlılardan biri cezaevine gönderildi.

Aksaray mahallesinde dün akraba olan iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.A'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, aralarında husumet bulunan akraba 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi vücuduna isabet eden saçmalarla, 2 kişi de kesici aletle yaralanmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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