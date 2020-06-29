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Elazığ'daki bıçaklı ve sopalı kavgada baba ile oğlu yaralandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Elazığ'daki bıçaklı ve sopalı kavgada baba ile oğlu yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Gökalp ve oğlu Muhammet Gökalp, daha önce borç nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Burak Yılmaz ve yakınları ile Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta karşılaştı.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Saldırıda baba Ömer Gökalp bacağından bıçaklandı, Muhammet Gökalp ise başından aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı baba oğul, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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