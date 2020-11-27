YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’daki cinayetin şüphelisi yakalandı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Elazığ’da bıçaklanarak öldürülen şahsın katili polisin yaptığı çalışmada yakalandı.Olay, dün merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi yakalandı

Elazığ’da bıçaklanarak öldürülen şahsın katili polisin yaptığı çalışmada yakalandı.
Olay, dün merkeze bağlı Yeni Mahalle Ramazan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Onur Özkara, aralarında husumet bulunan 2 şahısla tartıştı. Olayda Özkara, bıçaklandı. 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkara, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin yaptığı çalışmada kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden cinayeti işlediği iddia edilen S.E. tutuklanma talebiyle savcılıktan mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

Elazığ Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:16
İkindi
14:48
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Elazığ Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Hilal Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Okubay Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.