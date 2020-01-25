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Elazığ'daki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

Depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmalarında dün akşamdan bu yana 12 kişiye sağ ulaşılırken, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı - Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu CHP heyeti ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu alanda incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

- Enkaz alanında incelemeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer de Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binada sürdürülen çalışmaları izledi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, bu haberleri alınca çok üzüldüklerini söyledi.

Depremle ilgili bütün tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Hızlıca yol almalıyız, tedbirler almalıyız. Şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok. Gönül arzu ederdi ki evet deprem bir gerçek ama tek bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duymayalım. Ama ne yazık ki haberleri aldık, şu an da bekleyiş var. Umarım enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ bir şekilde kurtarırız. Arama kurtarma ekipleri burada gönül gönüle el ele hizmet ediyor." diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da enkaz alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Feyzioğlu, arama kurtarmada dünya çapında bir iş çıkardıklarını vurguladı.

Tüm Türkiye ve Elazığ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Feyzioğlu, "Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun. Organizasyon düzgün yapılmış, dört dörtlük gidiyor. Devlet burada zaten, tüm Türkiye'nin kalbi burada, devletin kalbi de burada atıyor." ifadesini kullandı.

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