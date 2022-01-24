Elazığ'daki depremzedeler yeni konut ve iş yerlerinde güvenle yaşıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi ya da iş yerleri yıkılan vatandaşlar, devletin inşa ettiği yeni konut ve iş yerlerinde güvenli bir yaşam sürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan 18 bin 435'i tamamlandı. Valilik koordinesinde kurası çekilen 17 bin 95 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Depremde iş yerleri yıkılan vatandaşlar için de yapımına başlanan 1352 iş yerinden tamamlanan 884'ü peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor.

Depremzedeler güvenle yaşayacakları, yöresel mimarinin izlerini taşıyan, çevre düzenlemesi ve modern yapısı ile dikkati çeken konut ve iş yerlerine heyecanla yerleşiyor.

- "Evler daha kaliteli"

Abdullah Paşa Mahallesinde inşa edilen yeni evine yerleşen Ömer Çakır, AA muhabirine, 2 yıl önce yaşanan depremde oturdukları 35 yıllık binanın ağır hasar görerek, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yıllarca çalışıp, birikim yaparak aldığı evin saniyeler süren depremde ağır hasar görmesi nedeniyle bir anda evsiz kaldıklarını ifade eden Çakır, bu sıkıntılı durumdan devletin sağladığı destek sayesinde kurtulduklarını belirtti.

Çakır, devletin kendilerine destek olduğu gibi bir de ev sahibi yaptığını aktararak, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, evlerimizden memnunuz. Cumhurbaşkanımız bunları yapmasaydı, bizler ev yapamazdık. Oturma odası, yatak odası, mutfağımız ufaktı, daha büyük oldu. Evler daha kaliteli. Eskiden merdivenlerden çıkamıyorduk, asansör yoktu şimdi merdivenler geniş, herhangi bir sorumuz yok." dedi.

- "Dükkanımızdan memnununuz"

Abdullah Paşa Mahallesinde TOKİ'nin inşa ettiği iş yerine kavuşan Erdem Aktaş da ekmek teknelerini kaybeden depremzedelerin de unutulmadığını belirtti.

Devletin yeni iş yerleri ile esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Aktaş, yeni iş yerini 3 ay önce teslim aldığını kaydetti.

Aktaş, "Dükkanımızdan memnununuz, Allah razı olsun devletimizden. Yapılan yeni konut ve iş yerleri sayesinde Abdullah Paşa Mahallesi gelişmeye başladı, müşteri potansiyelimiz günden güne artıyor. İnsan sayısı da artmaya başladı. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Çevre düzenlemesi ile depreme dayanıklı evlerimiz oldu"

Depremzede Mizgin Börütekin ise yeni evine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremde evi ağır hasar gördüğü için önceleri mağdur olacaklarını düşündüğünü anlatan Börütekin, Abdullah Paşa Mahallesinde ev sahibi olduğunu aktardı.

Elazığ'ın yapılan yeni konutlarla adeta yeniden inşa edildiğini belirten Börütekin, "Evlerimiz çok güzel oldu, yalıtımları yapıldı, asansörleri yapıldı, bizler için çok rahat evler oldu. Çocuklarımız rahatlıkla parklarda oyun oynayabilir. Çevre düzenlemesi ile depreme dayanıklı evlerimiz oldu. Eski evlerimiz yıkık ve döküktü şimdi çok güzel oldu. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

