Elazığ'daki hain terör saldırısı hafızalardan silinmiyor

Olayın üzerinde 4 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Özdemir, devletin, bu süreçte hep yanında olduğunu aktardı.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Terör istediği kadar yıksın, devletimiz daha güzellerini yapıyor. Allah devletimizden razı olsun. Gözümü kaybedince işimi yapamaz hale geldim. Bana iş imkanı sağladılar. O harabe yer, şu an millet bahçesi oldu. Devlet her zaman yapar. Yapmaya da devam edecek. Allah'ın izni ile terör diye bir şey kalmayacak. Yakında inşallah devletimiz terörü bitirecek. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bu işi organize eden en baştaki kişiyi de bundan 2 ay önce etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Terörün sonu gelecek en sonunda."

- "Devletimiz her zaman halkının arkasındadır"

Saldırıda yaralanan vatandaşlardan Vehbi Karataş da bir yurtta çalıştığı sırada yaraladığını, hain saldırının hafızalarına kazındığını aktardı.

Karataş, "Allah bu hainlerin belasını versin. Biz böyle bir şey ile ilk defa karşılaştık. Allah onlara fırsat vermesin. Biz vatanımız için canımızı her zaman feda ederiz. Allah devletimizden razı olsun. Bizlere sahip çıktı. O sırada devletimiz arkamızda durdu. Yıkılan emniyet binasının yerine vatandaşa açık bir millet bahçesi haline getirdi. Allah devletimizden razı olsun, görsünler ki devletimiz her zaman halkının arkasındadır. Halkına milletine sahip çıkan bir devlettir. Kim ne derse desin, böyle bir devlet ne gelmiştir, ne de görülmüştür." ifadelerini kullandı.