YURTHABER
  4. Elazığ’daki uyuşturucu operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonları: 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yapıldı.

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar yapıldı. Motosikletli polis timlerinin de katıldığı operasyonda Elazığ - Diyarbakır yolu güzergahında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında iki ayrı evde tespit edildi. Tespit edilen evlere yapılan operasyonda dedektör köpeği Nina eşliğinde yapılan aramada satışa hazır 141 beste halinde 216 gram toz esrar maddesi ile 69 adet ecstasy hap daha ele geçti, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulunduKayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu
AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu:AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Bilim Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Elazığ’da Mekke’nin Fethi programı

Elazığ’da Mekke’nin Fethi programı

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.