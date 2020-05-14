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Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin ele geçirdiği bin 100 adet uyuşturucu hap ile ilgili 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ polisinin ele geçirdiği bin 100 adet uyuşturucu hap ile ilgili 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 3 yabancı uyruklu şahsın kaldığı bir adres tespit edilerek operasyon yapıldı. Şüpheliler A.A.N.A. ve G.A’nın gözaltına alındığı operasyonda, narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan aramada köpeğin tepki verdiği yastık içinde bin 110 adet captogan hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi.
Emniyete götürülüp ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.A. "Uyuşturucu Maddi Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer 2 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

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