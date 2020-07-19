Elazığ'daki yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Tekevler bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin çalışması sonucunda, yangın kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.

