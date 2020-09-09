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Elazığ’dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da, İmam Hatip Liseleri hakkındaki söylemlerinden dolayı tepki çeken Erol Mütercimler hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunuldu.Önder İmam Hatipliler Derneği Elazığ İl Başkanı ve Elazığ Eğitime Destek Platformu (EDEP) dönem sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte Erol Mütercimler hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.Adliye önünde basın açıklaması yapan Karahüseyinoğlu,"Bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ’hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz.

Elazığ’dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Elazığ’da, İmam Hatip Liseleri hakkındaki söylemlerinden dolayı tepki çeken Erol Mütercimler hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunuldu.
Önder İmam Hatipliler Derneği Elazığ İl Başkanı ve Elazığ Eğitime Destek Platformu (EDEP) dönem sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, beraberindeki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte Erol Mütercimler hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Karahüseyinoğlu,"Bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ’hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz.Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıl önce kurulan imam hatip okulları, kamuoyunun gayet yakından bilindiği gibi halkımızın teveccühü ile bugüne ulaşmış eğitim kurumlarıdır"dedi.
Suç duyurularının gereğinin yapılacağına inandıklarını aktaran Karahüseyinoğlu," Bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz.
Adaletin yerini bulması, sadece İmam Hatip camiasına değil, toplumumuzun herhangi bir kesimine yönelik hakaret ve iftira dolu sözlerin, böyle kolaylıkla dile getirilmemesine büyük katkı sağlayacak, hiç kimse başka bir kişi, zümre veya grup hakkında böyle pervasız sözlere cüret edemeyecektir. Son olarak imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnafı, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz"ifadelerini kullandı.

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