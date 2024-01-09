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Elazığ’dan Filistin’e destek devam ediyor

09.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin’in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Elazığ’dan Filistin’e destek devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail’in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "Özgür Filistin’in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Ziya Gökalp İlkokulu öğrencilerinin Filistin için topladıkları yardım, öğretmenler Mehmet Yümlü ve Mehmet Çelik öncülüğünde Filistin’e gönderilmek üzere TDV Elazığ Şubesine teslim edildi. İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ şubesi başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "Özgür Filistin’in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Elazığ’dan Filistin’e destek devam ediyor

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